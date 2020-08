Roma, finisce con l’auto nella fontana del Colosseo Quadrato. Illeso

La corsa della macchina è finita nella vasca della fontana. Un rocambolesco incidente avvenuto la notte tra sabato e domenica in viale della Civiltà del Lavoro, al Colosseo Quadrato dell’Eur. Secondo i primi accertamenti l’auto viaggiava a velocità sostenuta, l’automobilista in curva non è riuscito a tenere la traiettoria finendo così in acqua. Fortunatamente non ha riportato ferite, sul posto per tirare fuori la macchina dalla fontana è stato necessario l’intervento di un mezzo pesante per agganciarla. Sul caso indagano gli agenti della polizia Municipale.

VIDEO

(La Repubblica)