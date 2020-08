CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 17 CASI, DI QUESTI 6 CASI SONO DI RIENTRO DALLA PUGLIA, 3 SONO I CASI DI IMPORTAZIONE. FREGENE SOTTO CONTROLLO

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 17 CASI DI QUESTI 6 CASI SONO DI RIENTRO DALLA PUGLIA CON LINK FAMILIARE TRA LORO. 3 SONO I CASI DI IMPORTAZIONE: UN CASO DALLA ROMANIA, UN CASO DAL PERU’, UN CASO DAL BANGLADESH.

Oggi registriamo 17 casi e zero decessi. Di questi 6 casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro. Tre sono i casi di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Parte la nuova campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio: ‘Mask Lazio, su la maschera, giù i contagi!’. Nella Asl Roma 1 sono 4 i casi nelle ultime 24h e tra questi due uomini ora ricoverato uno all’Umberto I e uno alla Columbus. Un caso riguarda una donna di nazionalità peruviana per la quale è in corso l’indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 2 sono 3 i casi nelle ultime 24h e di questi un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive-in, un caso di un uomo con link a casi già noti e isolati. Un caso di una donna ora ricoverata allo Spallanzani. Nella Asl Roma 3 sono 4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo e una donna di rientro dalla Puglia con mezzi propri, avviata l’indagine epidemiologica. Una donna individuata in fase di pre-ospedalizzazione all’ospedale Israelitico e un caso di un uomo ora ricoverato al San Camillo. Infine per quanto riguarda le province sono sei i nuovi casi nelle ultime 24h e riguardano la Asl di Frosinone dove sono cinque i casi. Si tratta di un uomo di Ferentino individuato in accesso al pronto soccorso di Frosinone e i restanti quattro casi sono un cluster familiare di Cassino e di rientro con mezzi propri dalla Puglia, con link ai casi della Asl Roma 3. Un caso riguarda la Asl di Rieti e si tratta di una donna rientrata con volo aereo dalla Romania, avviato il contact tracing internazionale” commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

‘CLUSTER DI FREGENE SOTTO CONTROLLO, GRAZIE A SINDACO E CARABINIERI PER COLLABORAZIONE’

“Il cluster di Fregene è sotto controllo e ringrazio il sindaco Montino e l’intera amministrazione comunale per la collaborazione prestata al contact tracing della Asl. Voglio inoltre ringraziare i Carabinieri per l’immediato intervento”.

4 agosto 2020