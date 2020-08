Radicali: bene impianto compostaggio Cesano

“A Roma il problema dei rifiuti non si risolvera’ mai se per la costruzione di ogni impianto si scatena il putiferio. Si e’ arrivati al paradosso di contestare anche gli impianti di compostaggio: siamo alla follia”.

Cosi’ in una nota Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani. “Nel caso di Cesano parliamo di raccolta differenziata e di un impianto di recupero di materia- aggiunge Iervolino- Non si discute quindi ne’ di discariche ne’ di inceneritori, eppure ci sono partiti che, per piccolo tornaconto personale, tuonano contro l’impianto. È una vergogna: cosi’ facendo Roma non risolvera’ mai i suoi problemi. Per l’impianto di Cesano peraltro c’e’ anche la pronuncia di ‘compatibilita” della Regione Lazio, con piu’ di sessanta punti di prescrizioni autorizzative. Si lavori su quelle ma non si continui con guerre partitocratiche e ideologiche: Roma ha bisogno di ben altro”, conclude.

Roma DailyNews