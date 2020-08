APPUNTAMENTO SPECIALE A CERVETERI: DOMENICA 9 AGOSTO C’È GIORGIO TIRABASSI CON GLI HOT CLUB ROMA ‼️‼️

Uno dei più grandi attori del panorama artistico italiano. Ve lo ricordate Distretto di Polizia? E la straordinaria fiction dedicata a Paolo Borsellino?

Protagonista fu uno straordinario Giorgio Tirabassi, che in questi anni (lockdown a parte), ha portato in giro per piazze e teatri un grandissimo spettacolo dedicato alla musica.

DOMENICA 9️⃣ AGOSTO alle ore 2️⃣1️⃣:3️⃣0️⃣ sarà al Parco della Legnara, con “Django Reinhardt, il fulmine a tre dita”, un viaggio tra lettura e recitazione, in cui racconterà i passi e gli aneddoti più significativi della vita del jazzista gipsy Django Reinhardt, conosciuto come il fulmine a tre dita per la tecnica innovativa con la quale, dopo l’atrofizzazione di due dita della mano sinistra, continuò a suonare straordinariamente la chitarra.

📌 INGRESSO CON BIGLIETTO: COSTO 8 EURO.

I biglietti si possono acquistare presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro oppure la sera stessa dello spettacolo.

☎️ Per info: 0699552637, 3534107535 e 3270168318.

Ti aspetto,

Federica Battafarano

Assessora alle Politiche Culturali