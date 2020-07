La Lega attacca Conte: “Solo promesse e scatole vuote”

I presidenti dei gruppi di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: “Per il dl Rilancio mancano le coperture e il dl Semplificazioni è ancora tutto da approvare. Il governo si presenterà in Europa senza niente in mano. Il premier ha fallito e deve avere il coraggio di renderne conto a tutti gli italiani”.

“Da Conte il nulla. Solo parole e scatole vuote. Il dl Rilancio dopo mesi di attesa è ancora in alto mare e mancano le coperture, il dl Semplificazioni è ancora tutto da approvare”. Così i presidenti dei gruppi di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

“Conte quindi si presenterà in Europa senza niente in mano ma solo con annunci a cui non sono seguiti i fatti. Ancora una volta – proseguono – l’inganno agli italiani è sotto gli occhi di tutti ed emergerà anche in sede europea indebolendo l’immagine e la capacità di trattativa del nostro Paese. L’Italia non ha bisogno di un presidente del consiglio vanesio che promette mari e monti per salvare il proprio ego ma che in realtà non è capace di trovare un solo accordo all’interno della sua maggioranza sempre più rabberciata. Conte – concludono – ha fallito e deve avere il coraggio di renderne conto a tutti gli italiani”.

(Agi)