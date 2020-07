Roma, bus in fiamme: i pompieri mettono in salvo passeggeri e conducente

Ancora un bus in fiamme a Roma. Questa volta incendio è avvenuto in via della Sorbona, vicino al Gra, svincolo per via di Torrenova. Erano le 13.50 quando squadre sono intervenute riuscendo a mettere in salvo i passeggeri ed il conducente. I vigili del fuoco si sono messi subito al lavoro. Nonostante l’intervento tempestivo le fiamme hanno comunque distrutto completamente la vettura. Dai primi riscontri sembra che il rogo sia partito dal motore.

È un bus Atac della linea 20 il mezzo interessato da un incendio mentre percorreva via della Sorbona, alla periferia di Roma. L’incendio – rende noto Atac – non ha provocato problemi né al conducente né ai passeggeri, ma la vettura è andata completamente distrutta. «Con quello di oggi sono tre le vetture distrutte a causa di incendio dall’inizio dell’anno. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso i casi risultano dimezzati» sottolinea l’Atac.

Fonte: IlMessaggero.it