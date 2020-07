Al via campagna social promossa dalla Regione Lazio contro l’abbandono di mascherine e guanti

Coronavirus: “Ripartiamo bene, ripartiamo dall’ambiente”

“No all’abbandono di guanti e mascherine nell’ambiente. Otto messaggi sui social network per sensibilizzare i cittadini sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con il coinvolgimento di otto testimonial del mondo della cultura, dell’ambiente e dello sport: è questo l’obiettivo della campagna di comunicazione “Ripartiamo bene. Ripartiamo dall’ambiente”, che verrà promossa dalla Regione Lazio per favorire la corretta gestione dei dispositivi di protezione individuale quando diventano un rifiuto indifferenziato e rischiano di essere un problema rilevante per il nostro ecosistema” dichiara il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Diventa quindi estremamente necessario un maggior senso di responsabilità e una maggiore attenzione nell’utilizzo di questi prodotti da parte di tutti i cittadini: per questo la Regione Lazio ha deciso di sostenere una campagna digitale, che prevede il lancio sui canali social di alcuni messaggi per utilizzare in modo più rispettoso dell’ambiente i vari dispositivi di protezione individuale. Ogni messaggio, che verrà diffuso dai canali social della Regione, sarà accompagnato da un approfondimento tecnico, e da consigli utili per i cittadini. Tra i testimonial che hanno deciso di sposare la causa ambientale promossa dalla Regione ci sono l’ex rugbista Andrea Lo Cicero (103 presenze con la Nazionale Italiana); il regista e attore Mimmo Calopresti; l’attore e scrittore Giuseppe Cederna (tra i protagonisti di “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores, Premio Oscar nel 1992);mil divulgatore scientifico e geologo Mario Tozzi, la giornalista ambientale Letizia Palmisano.

Redazione L’agone