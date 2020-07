Dl Rilancio, dai congedi familiari a smart working e pensioni di invalidità: tutte le novità

Via libera della commissione Bilancio della Camera: il testo lunedì 6 in Aula (il governo dovrebbe porre la fiducia). Più fondi alle scuole paritarie: protesta M5S

Nel passaggio del Dl Rilancio in Commissione alla Camera sono state introdotte novità in materia di lavoro (imagoeconomica)

Il decreto Rilancio ha ottenuto il via libera Commissione Bilancio della Camera e incassa nuove misure che interessano da vicino le famiglie e i lavoratori. Il testo, in prima lettura a Montecitorio, da lunedì sarà all’esame dell’Aula. Dall’allungamento al 31 agosto dei congedi parentali “Covid”, ai centri estivi che vengono estesi alla fascia 0-16 anni, alla proroga dei contratti a tempo sospesi per l’emergenza sanitaria fino alla possibilità per chi ha patologie di continuare a lavorare in smart working per tutta la durata dell’emergenza Covid-19 passando per l’aumento delle pensioni di invalidità civile al 100%: sono molte le novità introdotte a Montecitorio.

Il provvedimento è atteso lunedì 6 in Aula a Montecitorio, per l’inizio della discussione generale: in quell’occasione il governo dovrebbe porre la fiducia. Dopo il via libera in prima lettura, il decreto andrà al Senato per il via libera definitivo (va convertito entro il 18 di questo mese).

Congedo genitori fino al 31 agosto

A seguito dell’approvazione di un emendamento da parte della commissione Bilancio, è esteso dal 31 luglio al 31 agosto il periodo (che parte dal 5 marzo) per il quale i genitori di bambini fino a 12 anni che siano dipendenti di ditte private possono chiedere un congedo fino a 30 giorni (a testa) al 50% della retribuzione.

Chi ha patologie può fare smart working

Un emendamento presentato da Italia Viva e approvato dalla Commissione prevede che per tutta la durata dell’emergenza Covid-19, le persone con disabilità o con patologie che comunque le rendono più esposte a rischi in caso di contagio hanno diritto a pretendere di lavorare in smartworking, in tutti i casi in cui sia compatibile con le loro mansioni lavorative.

Proroga contratti a tempo sospesi per Covid

Un emendamento del Pd, riformulato e approvato stabilisce che ai lavoratori con contratto di apprendistato o contratto a termine, anche in somministrazione che sono stati «sospesi dall’attività lavorativa» a causa delle misure di contenimento dell’epidemia da Coronavirus, la durata dell’assunzione sarà prorogata in misura «equivalente» al periodo di sospensione. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto Rilancio, riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

Ok a travaso dl per Cig Covid senza interruzioni

Le 9 settimane di Cig Covid aggiuntive introdotte con il decreto Rilancio si potranno utilizzare senza interruzioni. La commissione Bilancio della Camera ha approvato l’emendamento che “travasa” il decreto ad hoc che supera l’iniziale previsione di un utilizzo di 5 settimane entro fine luglio e altre 4 tra settembre e ottobre.

