Coronavirus, a Fiumicino positivo il dipendente di un bistrot. Montino: “Chiuso il locale”

La Asl RM3 ci ha comunicato che un dipendente di un locale pubblico, l’Indispensa, che si trova accanto al Comune di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus”.

Lo rende noto il sindaco Esterino Montino. “Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl” prosegue il sindaco. “Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento. Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato” conclude Montino. “Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni”.

Intanto i nuovi casi positivi nella regione sono 13 casi e un decesso.

Prosegue il trend in calo nelle province che registrano zero casi e zero decessi, mentre a Roma città si registrano 5 nuovi casi e di questi tre casi del Bangladesh. Nello specifico nella Asl Roma 2 si registrano due casi di rientro dal Bangladesh con volo da Dacca e per entrambi è stato avviato il contact tracing internazionale e la segnalazione anche al Ministero dei Trasporti per le necessarie verifiche sui controlli all’imbarco.

“Nella valutazione settimanale del Ministero della Salute il valore RT rimane sopra l’1” spiega l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

“Era inevitabile poiché occorrono due settimane per vedere gli effetti del contenimento dei focolai”.

Infine nella Asl Roma 6 si registrano cinque nuovi casi, di cui 3 ad Anzio, tutti con link scollegati tra loro e di questi uno è un caso di una donna proveniente da Londra risultata positiva alla pre-ospedalizzazione. Crescono i guariti che nelle ultime 24h sono stati 58 raggiungendo un totale complessivo di 6.412 e sono quasi otto volte il numero degli attuali positivi.

(La Repubblica)