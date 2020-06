assemblea del Tavolo Giovani, Scuola e Sport sulla Scuola. Proseguomo gli incontri pubblici

Martedì 9 giugno si è riunita l’assemblea del Tavolo Giovani, Scuola e Sport a tema Scuola. Anche grazie alla presenza di Dirigenti, professori e studenti, si è discusso della scuola durante e dopo l’emergenza Covid-19, delle strutture scolastiche nel territorio di Bracciano e di come potremo creare una sinergia tra istituzioni, associazioni e Istituti scolastici.

Nell’analizzare questi tre mesi di Scuola a distanza, si è concordato sulla necessità di integrare nel futuro la Didattica a Distanza nella didattica tradizionale, prestando attenzione che però questa non sostituisca nuovamente la didattica tradizionale. La presenza è fondamentale per garantire la piena formazione degli individui, per la socialità e un’educazione completa.

La situazione delle strutture scolastiche braccianesi viene dal passato. I due Istituti Comprensivi del territorio sono frammentati in vari edifici, rendendo il coordinamento e il lavoro più complesso. Si è sottolineata più volte la necessità di trovare un’alternativa per la sede di via dei Lecci dell’Istituto Paciolo e riunire l’Istituto Comprensivo in una sede unica. Altra questione rimasta sospesa in questi anni è una nuova sede per le scuole elementari, esistendo un progetto preliminare per una nuova struttura e avendo considerato l’obsolescenza dell’edificio della Tittoni. È emersa poi la necessità di evitare la chiusura della scuola materna comunale paritaria dei Pasqualetti, fiore all’occhiello dell’istruzione sul nostro territorio, considerata l’eccellenza della sua offerta didattica e per garantire alle famiglie un ampia scelta in fase di valutazione delle offerte formative sul nostro territorio

Andrà, inoltre, ricercata una sinergia tra tutte le istituzioni, gli enti, le associazioni e le scuole del territorio. Le scuole sono centri culturali e sociali di inestimabile valore a cui dovremo dare importanza e centralità nell’azione politica. A partire da queste settimana dovrà nascere un tavolo di confronto tra l’amministrazione e le parti della scuola, al fine di garantire un rientro nelle sedi scolastiche sicuro e programmato