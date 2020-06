Asl Roma 4: Attivato sportello supporto psicologico per stress da Covid

Per contrastare lo stress e il disagio dovuti dalla situazione attuale il P.U.A.(Punto Unico di Accesso) di Civitavecchia, ha ritenuto indispensabile attivare un servizio di sostegno e aiuto psicologico rivolto a:

-Pazienti in situazione di maggiore vulnerabilità ( anziani, disabili) con pregresso Covid, guariti e inseriti in strutture RSA, case di riposo, domicilio etc.

-Persone positive in quarantena

-Familiari di pazienti in RSA, case di riposo etc. in isolamento domiciliare.

L’intervento potrà essere erogato sia in presenza, presso i locali del poliambulatorio di Civitavecchia, via Etruria 34, che on line.

Per richiedere appuntamento: pua.f1@aslroma4.it oppure telefonando allo 06-96669353 tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00