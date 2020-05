IGIENE URBANA: DA DOMENICA 31 MAGGIO TORNA ATTIVO IL SERVIZIO DI ISOLA ECOLOGICA MOBILE PER NON RESIDENTI. DA LUNEDÌ 8 GIUGNO RIAPRE IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN VIA SETTEVENE PALO NUOVA

Importanti aggiornamenti sul servizio di Igiene Urbana a Cerveteri.

La prima è che a partire da lunedì 8 giugno riaprirà regolarmente il Centro di Raccolta Comunale in Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri. Il calendario e i relativi giorni e orari di conferimento rimangono invariati, come prima dell’emergenza COVID-19. Si raccomanda sempre di evitare assembramenti, di mantenere il distanziamento sociale e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale presente.

Tutti coloro che hanno ricevuto appuntamento fino al 7 giugno potranno recarsi al Centro di Raccolta nel giorno e nell’orario prestabilito.

A partire da domenica 31 maggio invece, a Campo di Mare sul Lungomare dei Navigatori Etruschi torna attivo il servizio di Isola Ecologica Mobile riservata ai NON RESIDENTI.

Sarà possibile conferirvi in maniera già differenziata i rifiuti di carta e cartoncino, plastica, vetro e metalli e indifferenziato. L’Isola sarà presente dalle ore 16:00 alle ore 22:00.

Si raccomanda ovviamente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale dalle altre persone.

Buona serata,

Alessio Pascucci