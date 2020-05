Tre trombe d’aria sul litorale laziale: danni a due stabilimenti a Maccarese, solo ieri la riapertura

Non sono molti, ma esistono, i negazionisti della crisi climatica, che invece esiste e si sta acuendo col passare degli anni: è un processo che diventa sempre più rapido, che investe tutti i popoli, alcuni in maniera particolare, con effetti devastanti.

In Italia gli effetti sono molteplici, e vanno dalla crisi dei ghiacciai, alla erosione delle coste, a perturbazioni atmosferiche sempre più impetuose; un esempio sotto gli occhi di tutti noi è proprio costituito dalle ormai frequenti trombe d’aria che si formano lungo il litorale laziale, e che a volte si sono spostate anche nelle aree più interne. L’ultimo episodio è accaduto proprio oggi: lo nraccontiamo con un servizio del Messaggero.

Tre minacciose trombe d’aria a Ladispoli e Passoscuro, la perturbazione si è sentita fino a Fregene e Fiumicino, sul litorale a sud di Roma. Il fenomeno atmosferico era visibile anche a circa due chilometri dal casello di Maccarese-Fregene.

Tanta paura tra i residenti del litorale. Una tromba si è avvicinata nella zona diPalidoro sfiorando le abitazioni (nel video). Un’altra ha interessato il tratto di Marina San Nicola preoccupando non poco gli operatori balneari che proprio oggi hanno inaugurato, con mille fatiche, la stagione balneare.



I cittadini ladispolani hanno ancora impresse nella loro mente le immagini di quel tornado arrivato proprio dal mare che il 6 novembre del 2016 devastò la costa provocando un morto e più di 30 feriti. In molti si sono affacciati dalle finestre, come Alessia Moricci, immortalando in foto il passaggio del vortice.

Danni in due attività balneari di Maccarese. Al Red Beach, si è appreso, danneggiati un pattino di salvataggio, stuoie divisorie, ombrelloni ed è stato scoperchiato un patio. Allo stabilimento Isola, invece, danneggiate una parte del tetto del ristorante e le piazzole del parcheggio. Secondo delle testimonianze, sarebbero state diverse le formazioni, almeno due, di trombe d’aria visibili tra la costa e l’entroterra di Fregene, Maccarese e le zone nord.

«Un ringraziamento di cuore a tutti i colleghi di Maccarese e Fregene che oggi hanno dimostrato un alto indice di solidarietà è di amicizia. Chi con una telefonata, chi con la disponibilità per qualsiasi evenienza, siete stati in tantissimi. Nel frattempo, grazie anche a voi, abbiamo ripristinato i danni subiti dalla tromba d’aria che si è abbattuta da noi e allo stabilimento Isola. Quindi, domani saremo aperti e potremmo dare i servizi di ristorante bar e spiaggia come nulla sia successo», ha così riportato il Red Beach dalla sua pagina Facebook.

(Il Messaggero)