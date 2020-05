Speranza: ‘Da dpi impatto ambientale che richiede misure’

Il ministro in audizione in commissione Ecomafie in merito alla gestione dei rifiuti legata all’emergenza Covid-19

L’uso massivo di Dispositivi di protezione individuale e il loro smaltimento “darà un possibile impatto ambientale che necessita di adeguate politiche di governo del ciclo dei rifiuti”.

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in commissione Ecomafie in merito alla gestione dei rifiuti legata all’emergenza Covid-19.

E’ da promuovere l’uso di mascherine di comunità in tessuto “al fine di ridurre i rifiuti, promuovendo politiche di riuso”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in commissione Ecomafie. Le mascherine di comunità in tessuto, ha detto, “rappresentano protezioni efficaci se usate i modo diffuso”, ha aggiunto il ministro.

L’indice di contagiosità R0 “è molto importante ma non è un solo criterio a definire l’intero spettro del monitoraggio, e solo sulla base della ponderazione complessiva di tutti i 21 criteri indicati i presidenti di regione possono decidere misure di restrizione ulteriori”.