Regione Lazio: Con nuovo portale Ater Web più vicini all’utenza

Ater Roma attiva da oggi un nuovo portale web accessibile dal sito www.aterroma.it per rendere più efficace l’interazione con la propria utenza, rendendo disponibili i vari servizi e facilitando le procedure amministrative. In particolare, si tratta di un’area riservata attraverso cui sarà possibile prenotare un appuntamento, in autonomia, nell’agenda dedicata per la definizione amministrativa (subentro, ampliamento, canone e contratto) e contabile (versamenti, insoluti, morosità, rateizzazioni). Si potrà accedere ad una “stanza virtuale”, che permette di interloquire con un operatore dell’Azienda via webcam; stampare, in autonomia, il duplicato del bollettino mensile; pagare online la bolletta mensile; compilare la modulistica per le istanze amministrative (subentro, ampliamento, riduzione canone, accesso agli atti ecc…). Ma anche consultare la programmazione degli interventi di igiene ambientale, del verde e di sanificazione Covid-19 nelle zone di residenza; richiedere la verifica dell’indirizzo di recapito per la corrispondenza e bollette mensili; richiedere un intervento di manutenzione, segnalare guasti o disservizi.

“L’iniziativa realizzata da Ater Roma rientra nel piano promosso dalla Regione per favorire la trasparenza e la semplificazione delle procedure con l’obiettivo di rendere più agevole il rapporto tra i cittadini e le amministrazioni. Una serie di servizi online che consentiranno anche di facilitare la presentazione delle richieste da parte degli utenti e accorciare i tempi di attesa”, dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative.

“Abbiamo voluto accelerare l’attivazione di questo nuovo servizio previsto nel piano industriale nella consapevolezza che l’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione del ricevimento del pubblico ci obbligano a mettere in campo tutti gli strumenti disponibili per essere vicini alla nostra utenza. Non siamo stati fermi e in questi mesi il servizio informatico, che ringrazio, ha messo a punto questo nuovo portale, che si affianca al Call center, progettato per facilitare diverse procedure e ‘ridurre le distanze’ con i nostri inquilini”, aggiunge Andrea Napoletano, direttore generale di Ater Roma.