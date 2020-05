Costituente per bracciano: giovedi’ 28 web-assemblea su Ambiente, Pianificazione, Beni Comuni e Mobilità Sostenibile

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, questo annuncio di web-assemblea.

Giovedì alle ore 21 vi aspettiamo sulla piattaforma GotoMeeting per il secondo incontro del tavolo

“Noi siamo qui-Conosciamo il Territorio”.

E’ un’iniziativa che vuole fornire una fotografia di ciò che ci sta attorno, analizzare il percorso che ci ha condotto all’attuale assetto territoriale e focalizzare gli strumenti per la sua trasformazione

Il tavolo Ambiente, Pianificazione, Beni Comuni e Mobilità Sostenibile propone a tutti un approfondimento utile ad avere maggiore consapevolezza del luogo che viviamo.

Quando abbiamo immaginato insieme un percorso condiviso di CITTA’ RESILIENTE nessuno di noi, parlando di criticità e cambiamenti, pensava allo sconquasso sanitario, sociale, economico, amministrativo, psicologico che dopo poche settimane avrebbe colpito tutti i paesi del mondo.

In questa immane tragedia, tuttora in corso, abbiamo capito che la normalità che, ora, tutti auspicano di ritrovare è, in verità, uno degli amplificatori di quella tragedia.

Abbiamo anche capito che i modelli di assetto territoriale, le condizioni del vivere e dell’abitare, possono costituire differenze non secondarie nella modalità di risposta.

Una Città Resiliente è in grado di rispondere ai cambiamenti (climatici, sociali, economici, tecnologici, culturali) senza venirne snaturata, senza subirli, anzi utilizzando le proprie capacità e risorse per assorbirli, cambiandone il segno.

Una città, un territorio, una comunità resiliente non sono un lusso che forse non possiamo permetterci, né un’utopia da intellettuali. E’ una risposta efficace e lungimirante da costruire con pazienza e perseveranza su un percorso di lunga durata.

Noi Siamo Qui – Focus Informativo: Conosciamo il nostro territorio

gio 28 mag 2020 21:00 – 22:30 (CEST)

