Sviluppo sostenibile e Agenda 2030

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.

Riportiamo 3 documenti di approfondimento

1. Documento dell’ONU approvato nel 2015

https://www.lagone.it/wp-content/uploads/2020/05/agenda_per-sviluppo-sostenibile-2030_ita_ONU-2015.pdf

2. l’Agenda 2030

https://www.lagone.it/wp-content/uploads/2020/05/agenda-2030.pdf

3. Immagini sullo Sviluppo Sostenibile (Asvis)

https://www.lagone.it/wp-content/uploads/2020/05/Un-Mondo-Sostenibile-in-100-foto_ASVIS-1.mp4

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.

L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni.

‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.

Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è importante armonizzare tre elementi fondamentali:

la crescita economica,

l’inclusione sociale

la tutela dell’ambiente.

Gli Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile