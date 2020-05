Coronavirus: pronti 20 milioni per bar, alberghi e ristoranti

La Regione Lazio stanzierà 20 milioni di euro a fondo perduto per le imprese ricettive del Lazio, bar, ristoranti, albergatori. A darne notizia il presidente della commissione Turismo del Consiglio regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). «Questa mattina, in qualità di presidente, ho convocato la commissione Turismo, in cui l’assessore Pugliese ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni a fondo perduto per le imprese ricettive del Lazio, bar, ristoranti, albergatori – afferma in una nota Ciacciarelli – Una risposta seppur ancora molto limitata, che servirà a combattere l’emergenza Covid-19. In apertura avevo auspicato un lavoro sinergico tra maggioranza ed opposizione per fornire risposte adeguate agli operatori del settore e consentire al turismo del Lazio di ripartire. Sono soddisfatto perchè – conclude Ciacciarelli – in parte è stata accolta la mia proposta di “Restart Lazio” che prevedeva 10.000 a fondo perduto per azienda al fine di ripartire».

Fonte: il tempo.it