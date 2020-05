TUTTI UNITI PER BRACCIANO: MAURY’S, GRAZYBULL e associazioni commercianti

I commercianti di Bracciano non fanno mancare la loro solidarietà, in un periodo drammatico per tanti cittadini e critico per le imprese, specialmente i piccoli e piccolissimi esercizi commerciali che purtroppo sono chiusi da tempo.

E’ importante oggi, per sentirsi tutti una grande comunità che si fa carico dei problemi di chi sta in condizioni più disagiate; ma è ancor più importante per gli insegnamenti che abbiamo appreso, tutti, vivendo ciascuno a modo proprio questo periodo di privazioni – purtroppo necessarie per garantire la salute dei cittadini – di libertà individuali, di beni materiali, di opportunità di incontri; e per i ragazzi, anche della indispensabile formazione scolastica.

E’ importante perché nell’affrontare la nuova “fase 2”, purtroppo ancora densa di privazioni, e quelle successive, saremo più consapevoli nel rapportarci con gli altri in maniera nuova, vincendo individualismi ed egoismi, facendo della solidarietà una cifra del vivere normale.