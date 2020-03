A quando la sanificazione di Anguillara ?

A seguito della sanificazione dei comuni limitrofi promossa a Bracciano, Cerveteri, Manziana, e in generale in molti comuni nel territorio ed in Italia, la redazione de L’Agone.it vuole sollecitare gentilmente il commissario prefettizio di Anguillara Sabazia a procedere in tal senso, si tratta infatti di una misura apolitica e a vantaggio della collettività, sia quella che resta in casa sia quella che per cause di forza maggiore è ancora in forza alle attività inderogabili.

Certi di una solerte risposta

La redazione