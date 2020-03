Coronavirus, città deserte, balconi pieni: flash mob in tutta Italia

Per restare a casa divisi ma uniti contro il coronavirus. Qualcuno ha cantato l’inno d’Italia, altri hanno sventolato il tricolore, i più timidi sono rimasti ad guardare ma in tanti hanno scelto di affacciarsi al balcone per sostenere l’iniziativa.

Il prossimo Flashmob che sta circolando è per oggi sabato 14 marzo – ore 12:00 – Tutti alle finestre per un lungo APPLAUSO di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli Ospedali e di incoraggiamento a noi.

Un gesto semplice per unire le nostre mani.