Prescrizione: il governo traballa

Dopo le dichiarazioni incrociate a mezzo stampa, le schermaglie in commissione e la diserzione dei ministri renziani in CdM e la supposta sfiducia che Italia Viva proporrà per il ministro Bonafede la crisi di governo stamattina sembrava ad un passo. La telefonata ieri del premier Conte a Mattarella sembrava presagire che tutto sarebbe precipitato in tempi rapidissimi. Fonti dei renziani oggi alle 13 riferivano che Italia Viva voterà la fiducia al governo sul Milleproroghe e, soprattutto, la riforma del processo penale che contiene anche il Lodo Conte Bis. È quanto spiegano fonti di Italia Viva alla Camera sottolineando, però, che sulla prescrizione se ne parlerà quando il tema arriverà all’esame del Parlamento. La data da segnare in rosso è dunque il 28 febbraio, quando il provvedimento approderà al Senato”. Di fatto, il governo potrebbe avere due settimane di vita, ma se pure si dovesse trovare una quadra in due settimane: nessuno sembra disposto a scommettere sulla durata di questo esecutivo.