COMUNICATO STAMPA CITTA’ METROPOLITANA ROMA, FIUMICINO: ZOTTA: “BAFFI” E “DA VINCI” AVRANNO LA SCUOLA A NORMA”

“Lo stabile che ospita i Licei “Baffi” e “Da Vinci”, in via Giorgio Giorgis a Fiumicino sarà presto a norma. La proprietà dell’immobile ha assunto l’impegno con Città metropolitana di Roma ad eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi per l’adeguamento del plesso nel rispetto della normativa sull’edilizia scolastica. Saranno inoltre, realizzate la nuova scala di emergenza, l’adeguamento per l’antincendio e l’adeguamento sismico. Tutti i lavori saranno ultimati entro il 31 agosto prossimo e inizieranno al termine dell’anno scolastico.

In questo modo abbiamo rafforzato, anche con l’acquisizione delle aule presso la parrocchia, l’offerta didattica e la disponibilità di spazi scolastici idonei nel territorio di Fiumicino per consentire, così come richiesto dai Dirigenti scolastici e dalle esigenze del territorio, tutte le iscrizioni pervenute. La collaborazione con il Comune di Fiumicino e le scuole interessate ha agevolato la riuscita dell’operazione che garantirà, nel breve termine, la risoluzione delle criticità in un territorio in sofferenza per carenza di strutture”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco e Delegata alle scuole di Città metropolitana di Roma.