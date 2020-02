CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA: IL PORTALE DELLE GARE TELEMATICHE DISPONIBILE ANCHE AI COMUNI METROPOLITANI

Nell’ultima seduta del Consiglio metropolitano è stato deliberato che tutti i Comuni che hanno aderito alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma, potranno usufruire gratuitamente anche del Portale delle Gare telematiche.

“Abbiamo voluto garantire un nuovo servizio ai Comuni della Città metropolitana in virtù del ruolo di Ente di coordinamento territoriale. Questo portale potrà agevolare tutti quei Comuni che già erano in convenzione con l’Ente metropolitano che li supporta a livello amministrativo per le gare di appalto. L’obbligo di espletare le gare per via telematica poteva mettere in difficoltà, soprattutto i piccoli comuni, per via degli alti costi di gestione dei portali e della manutenzione. La Città metropolitana, potenziando il suo portale, potrà in questo senso dare un supporto decisivo e risolutivo ai Comuni interessati”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.