Trevignano Romano: Il Concerto Ritrovato – Fabrizio De André e la PFM

Evento imperdibile lunedì 17 febbraio alle ore 19.00 al Cinema Palma di Trevignano Romano

ospiti d’eccezione David Riondino e Flavio Brighenti

L’evento al Cinema Palma sarà presentato da uno dei protagonisti di quell’avventura straordinaria – David Riondino – cantautore, attore, regista e scrittore toscano che tra il dicembre 1978 e il gennaio 1979 ha avuto l’occasione unica di aprire i concerti nella tournée di De André e la PFM e da Flavio Brighenti giornalista di La Repubblica, testimone del concerto del ’79 dal quale nasce un’amicizia ventennale con Fabrizio De André che verrà poi raccontata nello spettacolo teatrale “Io, Fabrizio e il Ciocorì”.

De André non amava le esibizioni in pubblico: nel 1978 la PFM lo convinse a fare un tour insieme arrangiando i suoi brani in chiave rock. Fu così che il 3 gennaio 1979 Fabrizio De André e la PFM suonarono al Palasport di Genova e il regista Piero Frattari fece una delle rarissime riprese di quel concerto e dell’artista genovese.

Solo recentemente quel filmato è stato ritrovato, dopo essere stato custodito per oltre 40 anni da Frattari, ed è diventato un docufilm diretto da Walter Veltroni che offre a diverse generazioni di appassionati di ritrovarsi per assistere allo storico concerto.

Le immagini sono raccontate dai protagonisti di quell’avventura straordinaria: da Dori Ghezzi ai componenti della PFM, dal fotografo Guido Harari al regista Piero Frattari: tutti rievocano l’atmosfera di quei giorni, le emozioni, i dietro le quinte, la magia di un’esperienza mai più replicata. “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato” è un viaggio nella memoria ma anche un viaggio emozionale in un’epoca unica nella storia del nostro paese, segnata da grandi trasformazioni sociali, eventi drammatici e fermenti ideologici, e di tantissima energia creativa che proprio nella musica trovò l’espressione più dirompente e innovativa.

Flavio Brighenti ha raccontato la sua pluridecennale amicizia con De Andrè nello spettacolo teatrale “Io, Fabrizio e il Ciocorì”.

I biglietti per la serata di lunedì 17 alle 19.00 al Cinema Palma sono disponibili in prevendita presso la biglietteria del cinema (negli orari d’apertura). Per informazioni: info@cinemapalma.com

il film sarà replicato anche martedi 18 e mercoledi 19 febbraio.

www.cinemapalma.com facebook e Instagram

di Paola Scarsi