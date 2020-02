Soddisfacente la giornata della raccolta del farmaco a Bracciano

Cinzia Orlandi

E’ positivo e soddisfacente il bilancio della giornata della raccolta del farmaco che ieri ha interessato anche Bracciano. La farmacia Morelli in viale Odescalchi e quella de La Rinascente hanno ospitato i due punti di raccolta. I volontari presenti nella farmacia del centro di Bracciano, nel tardo pomeriggio hanno espresso soddisfazione per quanto raccolto, e sottolineato che per il prossimo vorrebbero far si che la raccolta duri per più giorni, dato che, come hanno spiegato, per quanto sia stata positiva la risposta dei cittadini, purtroppo le famiglie bisognose a Bracciano, sono diverse e quindi, i medicinali donati, non potranno coprire le necessità di un intero anno. La raccolta, infatti, sarà convogliata a favore di chi afferisce alla CARITAS della Parrocchia di Bracciano Nuova, e questo rappresenta una novità per quest’anno. Precedentemente i farmaci raccolti erano inviati a centri di raccolta nazionali. Tutti coloro che sabato si sono recati nelle farmacie hanno lasciato nei raccoglitori prodotti di vario genere sciroppi, paracetamolo e vari altri farmaci da banco, contribuendo a riempire circa due scatoloni di prodotti.