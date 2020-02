“L’Europa in due lezioni” con il Prof. La Malfa a Trevignano

Gli ingredienti c’erano tutti: temi di stringente attualità, un docente di provata esperienza, la partecipazione di studenti e docenti degli Istituti di Bracciano, un Amministrazione Comunale molto attiva e sensibile a promuovere certe iniziative.

Non è stata quindi una sorpresa il successo di partecipazione e gradimento anche per la seconda delle due lezioni sull’Europa, tenutasi sabato 8 febbraio presso la Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano dal Prof. Giorgio La Malfa.

E così mentre sabato 25 gennaio il tema al centro della lezione era costituito dalla storia e dalle origini del progetto europeo, ieri la lezione ha visto presentare e dibattere tematiche come la crisi dell’Europa, l’Euro, la necessità di politiche espansive.

Temi molto complessi resi fruibili a tutti i partecipanti non solo dalla lunga esperienza politica del Prof. Giorgio La Malfa – che lo ha visto oltre che parlamentare per ben 41 anni, ma anche Eurodeputato per due legislature ed anche, oltre che Ministro del Bilancio, anche Ministro delle Politiche Comunitarie – ma anche dalla sua capacità didattica acquisita come docente universitario di economia politica in vari.

La Sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi, prima e poi la Preside degli Istituti di Bracciano, Prof.ssa Stefania Chimienti – che insieme alla Fondazione Ugo La Malfa hanno promosso questi due eventi – hanno aperto la giornata che ha visto, dopo l’esauriente lezione del Prof. La Malfa, una nutrita serie di interventi dei vari partecipanti e di alcuni studenti che hanno compiuto riflessioni e posto domande per le quali altrettanto esaurienti sono state le risposte.

Al termine, un sentito applauso ha sottolineato il successo dell’evento, con il Prof. La Malfa che tornerà a Trevignano Romano per ritirare l’istituendo “Premio Trevignano” con il quale l’Amministrazione Comunale intende omaggiare quanti, con la loro presenza ed il loro contributo, hanno illustrato le varie iniziative promosse in questi ultimi anni in campo economico, politico e sociale.

D’accordo con la Preside del Vian e del Faciolo di Bracciano, il Prof. La Malfa si è reso disponibile anche a partecipare nei prossimi mesi ad una lezione su John Maynard Keynes, il più grande economista del Novecento che tanta influenza ha avuto nello sviluppo economico e sociale dei Paesi occidentale nel dopoguerra.

Radio Radicale ha provveduto a registrare un video dell’evento di sabato scorso, rinvenibile con il link

https://www.radioradicale.it/scheda/597642/crisi-del-modello-europeo-i-problemi-economici-leuro-e-la-necessita-di-politiche?fbclid=IwAR2lF5LWyHS5QERjZbATnoTwx9ceqAJasT_zYKPRtk