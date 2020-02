A Roma I LOVE LEGO fino al 19 Aprile, Palazzo Bonaparte

I LOVE LEGO

Sino al 19 aprile il centralissimo Palazzo Bonaparte di Roma ospita I LOVE LEGO, mostra per bambini e appassionati di tutte le età.

In un gioco di colori e prospettive, gli spettatori possono ammirare scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati con i mattoncini più famosi del mondo.

Dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma, i bambini e i più grandi potranno immergersi nei diversi ambienti minuziosamente ricostruiti e progettati da RomaBrick, uno dei LUG (Lego® User Group) più antichi d’Europa. I LOVE LEGO presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi: dalla frenesia della città contemporanea alle avventure leggendarie dei pirati; dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma in una riproduzione fedelissima del Foro di Augusto; dalla conquista dello spazio, alla suggestiva riproduzione di un paesaggio artico per arrivare al sorprendente scenario della Liberazione.

Ma non è finita: anche una “caccia al personaggio” – tra edifici e palazzi, galeoni e templi – che il visitatore dovrà trovare nascosto all’interno delle installazioni: da Harry Potter a Dart Fener, ad altri “ospiti a sorpresa” inseriti negli scenari realizzati con i mattoncini.

A dimostrazione di quanto i mattoncini siano in grado di “creare arte a 360°”, sono esposte anche alcune tele ispirate a grandi capolavori della storia dell’arte reinterpretati e trasformati in “uomini lego” dal giovane artista romano Stefano Bolcato che ha unito la sua passione per i LEGO e l’arte.

I LOVE LEGO è realizzata in partnership con “Legolize”, la notissima pagina Facebook e Instagram umoristica che crea installazioni comiche utilizzando i LEGO: fondata dai giovani Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro.

E per la prima volta a Roma arriva un’installazione da Guinness dei Primati: nella mostra I LOVE LEGO sono presenti anche le 4.100 “minifigure” provenienti da una delle più grandi collezioni di Lego al mondo, quella dell’italiano Gianluca Rossignoli.

Palazzo Bonaparte – spazio Generali Valore Cultura Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia – angolo Via del Corso, Roma

dal lunedì al venerdì 9.00 – 19.00 sabato e domenica 9.00 – 21.00

Biglietti: Intero € 12,00, Ridotto € 10,00

Informazioni e prenotazioni 06 87 15 111

di Paola Scarsi