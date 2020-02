A Bracciano un Caffè Bistrot completamente nuovo

Nasce “Four Friends” in Via Braccianese Claudia 59

Il Bar, Pasticceria e Bistrot “Four Friends” in Via Braccianese Claudia 59, si è da poco affermato nel vasto panorama gastronomico di Bracciano e non solo.

Il locale dal design europeo è costituito da ampie vetrate in stile open space, che offrono al cliente un’interfaccia non troppo indiscreta sia con l’interno che con l’esterno. Questa caratteristica del tutto innovativa la si può ammirare maggiormente di sera, quando si accendono le luci calde e soffuse.

“Il nostro obiettivo – afferma il socio fondatore Massimo Nervegna – è di regalare un ambiente confortevole dove i clienti possano sentirsi a proprio agio. Un luogo unico, in cui potranno rilassarsi e godersi con calma e tranquillità prodotti espressi e preparati con cura dal personale qualificato, nei nostri laboratori di pasticceria, cucina e pizzeria. Siamo disponibili anche per attività di Catering”.

“La nostra filosofia Bistrot – prosegue Massimo – è quella di accompagnare il cliente in ogni momento della giornata, dalle sei del mattino sino in tarda serata. Si parte con la caffetteria, dove è possibile bere un ottimo caffè e gustare un’ampia varietà di dolci, mentre verso l’ora di pranzo offriamo prodotti freschi con una combo a scelta tra un primo e un contorno oppure un primo e un secondo e anche la famosa pinsa. Nel primo pomeriggio, si attiva il servizio caffetteria, thè, cioccolate calde e dolci, mentre dalle ore 17 in poi è aperto il servizio cocktail bar. Durante l’aperitivo il cliente può scegliere tra aperitivo standard, l’aperipinsa e apericena, quest’ultima provvista di un abbondante tagliere.

A cena proponiamo sia i piatti tipici della nostra tradizione locale e non solo, come ad esempio carni brasiliane e irlandesi, accompagnate dalla nostra selezione di vini. Tutto questo con un buon rapporto qualità prezzo”.

“Durante la bella stagione – aggiunge Massimo – ci piacerebbe sfruttare sia la zona esterna per offrire il servizio all’aperto, che la zona posteriore al locale per creare un angolo braceria. Tra gli eventi in programma, ci saranno il DJ Set e le degustazioni di vini, oltre alla possibilità di organizzare eventi culturali, come caffè letterari, presentazioni di libri, piccole mostre d’arte. Un modo piacevole per creare condivisione, cultura e socialità.

Il punto forza del nostro locale difatti è la diversità, non troverete mai slot machine – conclude – ma solo tanta professionalità e cura del cliente. Un luogo per tutti e di tutte le età”.

Erica Trucchia