Anguillara: “I containers, usati e pagati a peso d’oro sono ancora un cantiere”

Riceviamo e pubblichiamo

Vista l’assenza di comunicazione ormai cronica del Sindaco e la sua maggioranza, come opposizione ci troviamo costretti a chiedere al convocazione del consiglio comunale per avere le risposte che tutta la cittadinanza chiede.

Le dimissioni di un Vicesindaco, soprattutto dopo la lettera molto pesante pubblicata dalla stessa, non possono passare così in silenzio e superare con la nomina di un vice. L’ex Sara Galea racconta di una situazione autarchica e autoritaria che è ai limiti di denuncia, il Sindaco è tenuta a rispondere punto per punto a quanto dichiarato dal suo ex numero due.

Le scuole, simbolo del disastro a 5 stelle Sabatino sono nel caos più totale. Se non fosse per il lavoro di controllo costante dell’opposizione nessuno saprebbe che tutte le perizie sono arrivate. E che tutte hanno riportato valori di vulnerabilità sismica e statica al di sotto della norma.

Ma come l’amministrazione stia cercando di affrontare il dossier è ancora un segreto.

I containers, usati e pagati a peso d’oro sono ancora un cantiere. I lavori dovevano essere definitivamente chiusi a novembre ma sono ancora in corso grazie alla proroga concessa alla ditta sempre più inadempiente. Ma se assecondata da una maggioranza che non è in grado (o non ha voglia) di far rispettare i tempi non ci stupiamo che la situazione sia questa.

Il consiglio dovrà essere convocato entro 20 giorni. Attendiamo la data e auspichiamo un orario che possa favorire la partecipazione dei cittadini.

Antonio Fioroni

Silvio Bianchini

Matteo Flenghi

Antonio Pizzigallo

Cristian Calabrese

Roberto Guiducci

Eugenio Catarci