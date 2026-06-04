Dalla pagina Facebook del Comune
La Banda Manziana Alberto Tabirri porta le proprie prove fuori dalla sala prove e tra le persone, trasformando un momento di lavoro e preparazione in un’occasione di condivisione aperta a tutta la comunità.
Giovedì 18 giugno, ore 19:00
Quadroni – Chiesa Santa Maria del Carmine
Un appuntamento speciale per ascoltare da vicino il lavoro dei musicisti, scoprire il dietro le quinte di una realtà che da anni rappresenta un importante presidio culturale del nostro territorio e vivere insieme la bellezza della musica all’aria aperta.
Che siate appassionati, curiosi o semplicemente di passaggio, fermatevi ad ascoltare qualche nota e a condividere questo momento con la Banda Tabirri.
La cultura cresce quando esce dalle sale e incontra la comunità.