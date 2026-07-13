Comunicato stampa

Alle ore 19:00 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi la presentazione del libro “Hai ancora paura” di Maria Beatrice Alonzi, alle 21:30 “Risate sul Mare” con “I Sequestrattori”. Prosegue l’Estate al tramonto con “Banana Village” e “Nostro al Mare”_

Prosegue a ritmo serrato sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare l’Estate di “Etruria Village”. Mercoledì 15 luglio un doppio speciale appuntamento, nato dalla sinergia tra “Banana Village”, “Nostro al Mare” e la “Mondadori Bookstore Cerveteri”.

Alle ore 19:00 terzo appuntamento della rassegna #laMondadoriCerveteriIncontra: ospite, Maria Beatrice Alonzi, che presenterà “Hai ancora paura”. Alonzi è scrittrice, sceneggiatrice ed esperta di comunicazione, cultura digitale e nuovi media, oltre che divulgatrice scientifica con focus sulla salute mentale.

In riva al mare, presenterà “Hai ancora paura”, edito da Sperling & Kupfer, un racconto per chi, almeno una volta, ha avuto la sensazione di restare bloccato sempre negli stessi errori, in un eterno gioco di pensieri negativi. Un’indagine che ci porta a riflettere sui momenti cruciali della nostra vita per ricordare, con una nuova consapevolezza, quello che è stato.

Alle ore 21:30 invece è il momento della comicità: sul palco di Etruria Village, a salire sul palco saranno “I Sequestrattori”, duo comico noto al grande pubblico televisivo, in particolar modo per le numerose partecipazioni a programmi quali “Zelig”, “Sabato Italiano” e “Matinée”: uno spettacolo tutto da ridere.

Tutti gli appuntamenti serali tenutisi sino ad ora sul Lungomare dei Navigatori Etruschi stanno riscuotendo un ampio successo, testimonianza di come il connubio tra due realtà imprenditoriali del territorio come il “Banana” e il “Nostro”, ai quali si affiancano i momenti letterari firmati “Mondadori” sia più che positivo.

Tra un suggestivo tramonto, il rumore del mare, aperitivi speciali e spettacolo, il Lungomare dei Navigatori Etruschi si conferma essere un luogo di ritrovo d’eccezione per famiglie, giovani e villeggianti. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.