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A Canale, disinfestazione insetti alati e striscianti

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Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Si comunica che giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 01.30 fino alle ore 04.30 circa, nelle seguenti vie/piazze sarà effettuata la disinfestazione contro gli insetti alati e striscianti:
Canale Monterano:
giardino pubblico in via Manziana
giardino pubblico in via Montevirginio (pressi piazza della Carraiola)
piazza del Campo
via dei Bravi
corso della Repubblica
parcheggio e area esterna del cimitero comunale
Montevirginio
piazza s. Egidio
via delle Olmate
Per evitare contatti accidentali con la soluzione che sarà irrorata durante lo svolgimento del servizio di disinfestazione, si consiglia ai residenti:
di tenere chiuse le finestre;
di togliere dai balconi cibi, prodotti commestibili e piante destinate al consumo umano o, se non possibile, coprirli con buste o teli in plastica prima dell’intervento;
di non stendere il bucato;
di tenere all’interno della propria abitazione eventuali gabbiette contenenti volatili o altri animali domestici e loro cibi e ciotole;
di coprire con teli impermeabili eventuali vasche con pesci posizionate nei giardini o giochi per bambini qualora non temporaneamente removibili.

 

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