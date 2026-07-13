Dal profilo Facebook del Comune di Manziana
Giovedì 16 luglio il quartiere Quadroni sarà protagonista di una giornata speciale dedicata alla comunità, alla memoria e alla musica.
Piazza Sciarra – Manziana
Ore 18.00
Inaugurazione del Lavatoio dei Quadroni, recentemente restaurato e restituito alla cittadinanza: uno dei luoghi simbolo della storia del quartiere.
Ore 21.00
“Voci nel Borgo” – Concerto della Lake Jazz Orchestra, per concludere la serata con le atmosfere coinvolgenti del jazz dal vivo.
Un doppio appuntamento per ritrovarsi insieme, riscoprire un luogo caro alla comunità e vivere una serata all’insegna della cultura, della convivialità e della musica.
Vi aspettiamo!