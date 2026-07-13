Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano
Il Sindaco, il Vicesindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Trevignano Romano esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di David Willey, storico corrispondente della BBC da Roma, scrittore e tra le più autorevoli firme del giornalismo internazionale.
Per oltre sessant’anni ha raccontato l’Italia, il Vaticano e i grandi avvenimenti del mondo con rigore, intelligenza e straordinaria sensibilità, lasciando un’impronta importante nel giornalismo contemporaneo.
Per noi, però, David è stato molto di più. È stato un amico sincero della nostra comunità, che ha accompagnato con discrezione e generosità tante iniziative della nostra Amministrazione. Chi lo ha conosciuto ricorderà una persona affabile, dolcissima e profondamente umana, capace di unire una naturale autorevolezza a una rara gentilezza.
Insieme alla sua amata Judith Harris, ha saputo donare a Trevignano Romano affetto, cultura e una sensibilità che resteranno nel cuore della nostra comunità.
Ci stringiamo con sincero affetto attorno a Judith Harris, alla figlia Cecilia, ai familiari e a tutti gli amici di David, esprimendo le più sentite condoglianze.
Ciao David. Trevignano Romano non ti dimenticherà.