Dal profilo Facebook del Comune di Trevignano

Il Sindaco, il Vicesindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Trevignano Romano esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di David Willey, storico corrispondente della BBC da Roma, scrittore e tra le più autorevoli firme del giornalismo internazionale.

Per oltre sessant’anni ha raccontato l’Italia, il Vaticano e i grandi avvenimenti del mondo con rigore, intelligenza e straordinaria sensibilità, lasciando un’impronta importante nel giornalismo contemporaneo.

Per noi, però, David è stato molto di più. È stato un amico sincero della nostra comunità, che ha accompagnato con discrezione e generosità tante iniziative della nostra Amministrazione. Chi lo ha conosciuto ricorderà una persona affabile, dolcissima e profondamente umana, capace di unire una naturale autorevolezza a una rara gentilezza.