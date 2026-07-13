Comunicato stampa

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza degli immobili di proprietà comunale situati in via Colle dell’Olivo. L’intervento è stato programmato per eliminare le principali situazioni di rischio presenti e tutelare sia gli edifici sia l’area circostante.

Le lavorazioni riguarderanno la rimozione degli elementi instabili e il monitoraggio complessivo delle strutture, con particolare attenzione alle facciate e alle coperture. L’obiettivo è prevenire ulteriori fenomeni di degrado e ridurre i potenziali pericoli per la pubblica incolumità.

«La messa in sicurezza del patrimonio comunale è un’attività che richiede attenzione e continuità. Con questo intervento affrontiamo una criticità concreta e tuteliamo l’area circostante», dichiara il sindaco Marco Piendibene.

«Con l’apertura del cantiere interveniamo su immobili comunali che necessitavano di opere di messa in sicurezza», aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. «Le attività previste consentiranno di rimuovere gli elementi di maggiore criticità e di verificare nel dettaglio le condizioni delle strutture. Gli uffici comunali seguiranno l’andamento dei lavori fino alla loro conclusione».

L’intervento rientra nell’attività di controllo e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, con priorità alle situazioni che possono determinare rischi per i cittadini e per gli spazi adiacenti.