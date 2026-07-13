Comunicato stampa

ANCI Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e GMATICS insieme per supportare i Comuni nell’adattamento ai cambiamenti climatici.

mercoledì 15 luglio, dalle ore 10:30 alle 12:30, in modalità ibrida presso Villa Altieri (Viale Manzoni 47, Roma) e online, l’incontro “Caldo estremo nelle città: l’osservazione satellitare per favorire le strategie di adattamento climatico per i Comuni”, promosso da ANCI Lazio in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e GMATICS. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali, imprese ed esperti sui temi della resilienza urbana e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Si terrà, in modalità ibrida pressoe online, l’incontro, promosso dain collaborazione con. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali, imprese ed esperti sui temi della resilienza urbana e dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di mettere a disposizione degli enti locali strumenti innovativi per comprendere, monitorare e mitigare gli effetti delle isole di calore urbane attraverso l’utilizzo dei dati satellitari e delle più recenti tecnologie di Osservazione della Terra.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, che illustrerà le strategie territoriali e il percorso di adattamento climatico dell’area metropolitana. A seguire, Andrea Vignoli, Project Manager del Dipartimento Progetti Europei di ANCI Lazio, presenterà le esperienze maturate nell’ambito del progetto europeo URWAN, con particolare riferimento agli strumenti operativi sviluppati per accompagnare le amministrazioni locali nella pianificazione di interventi di adattamento climatico, tra cui l’Enabler Pack e il Catalogo delle Soluzioni basate sulla Natura (Nature-based Solutions).

Il confronto sarà arricchito dal contributo del Sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, che porterà l’esperienza diretta di un’amministrazione comunale nella gestione delle criticità legate alle ondate di calore, e dall’intervento di Marcello Maranesi, CEO di GMATICS, che illustrerà le potenzialità delle tecnologie satellitari per il monitoraggio delle ondate e isole di calore urbane e dello stress termico percepito dalla popolazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali, imprese innovative ed esperti del settore, con l’obiettivo di rafforzare la capacità dei Comuni di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici attraverso strumenti scientifici, dati aggiornati e soluzioni concrete.

ANCI Lazio desidera sottolineare il valore della collaborazione istituzionale con Città Metropolitana di Roma Capitale, impegnata nella definizione di strategie territoriali per l’adattamento climatico, e con GMATICS, partner tecnologico che mette a disposizione competenze avanzate nell’elaborazione di dati satellitari e nello sviluppo di servizi innovativi per la pubblica amministrazione. La sinergia tra istituzioni, ricerca e imprese rappresenta un elemento fondamentale per accompagnare i Comuni verso città più resilienti, sostenibili e preparate ad affrontare le sfide climatiche dei prossimi anni.

L’iniziativa conferma l’impegno di ANCI Lazio nel trasferire ai Comuni conoscenze, strumenti operativi e buone pratiche derivanti dai progetti europei, favorendo una governance locale sempre più orientata all’innovazione, alla sostenibilità e alla tutela della salute dei cittadini.