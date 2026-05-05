”Un mare di maschere”: a Civitavecchia il fascino del carnevale veneziano tra storia, eleganza e spettacolo

Comunicato stampa

Il Comune è lieto di annunciare l’evento “Un Mare di Maschere”, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. Sarà un appuntamento unico che porterà in città la magia senza tempo dei costumi storici e allegorici del Carnevale Veneziano.

Organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Civitamask, la manifestazione vedrà eleganti maschere sfilare tra scorci storici e atmosfere notturne illuminate da lanterne, richiamando il fascino della tradizione veneziana.

Il programma prevede, nella giornata di sabato 23 maggio, l’accoglienza dei partecipanti presso l’Arena Pincio, la preparazione dei costumi e, a partire dalle ore 20.30, una spettacolare sfilata notturna lungo le vie cittadine, con un percorso che attraverserà alcuni dei luoghi più iconici della città. La serata si concluderà con un momento conviviale riservato ai partecipanti.

Domenica 24 maggio sarà invece dedicata al concorso nazionale, con la sfilata ufficiale, con la valutazione da parte della giuria e con la cerimonia di premiazione finale, che assegnerà riconoscimenti ai migliori costumi storici e allegorici.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Sindaco Marco Piendibene: ”Eventi come “Un Mare di Maschere” rappresentano un’occasione per rendere più attrattiva la nostra città, nel quadro di una manifestazione che è in grado di coinvolgere i cittadini di tutte le età”.

Soddisfazione espressa anche da parte dell’Assessore al Commercio Enzo D’Antò: ”Questa iniziativa coniuga cultura e spettacolo, offrendo ricadute anche per il tessuto commerciale locale. Portare in città un evento che ci aspettiamo partecipato e apprezzato significa creare movimento, attrarre presenze e sostenere concretamente le attività economiche”.