Siglato il Protocollo d’intesa tra Cmrc e Kerakoll Group per un nuovo percorso di formazione per “Operatore Edile”

Comunicato stampa

Città metropolitana di Roma Capitale e Kerakoll insieme per il futuro dell’edilizia: al via il

nuovo percorso di formazione per “Operatore Edile”

ROMA, 5 maggio 2026 – Ridurre il divario tra il mercato del lavoro e il mondo dell’istruzione,

offrendo alle nuove generazioni competenze specialistiche nel settore dell’edilizia sostenibile

e delle tecnologie innovative.

Con questi obiettivi, la Città Metropolitana di Roma Capitale e

Kerakoll SpA hanno siglato oggi a Palazzo Valentini un protocollo d’intesa volto a potenziare

l’offerta formativa sul territorio attraverso il lancio della nuova qualifica professionale di

Operatore Edile.

“L’intesa punta a formare una figura professionale altamente qualificata.”, ha dichiarato

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Politiche della Formazione della Città

Metropolitana di Roma Capitale. “Un profilo in grado di realizzare, manutenere e riqualificare

opere edili applicando tecniche costruttive sia tradizionali che innovative, garantendo il pieno

rispetto delle norme di sicurezza, dei requisiti di qualità e della sostenibilità ambientale.”

I percorsi formativi d’eccellenza saranno rivolti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni,

con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta e stimolante che contrasti attivamente

l’abbandono scolastico.

“L’accordo con Kerakoll rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rilancio della

formazione professionale pubblica che stiamo portando avanti insieme al Sindaco Roberto

Gualtieri”, ha proseguito Parrucci. “Attraverso questa collaborazione, vogliamo avvicinare i

nostri ragazzi alle esigenze reali delle aziende, garantendo l’acquisizione di qualifiche

certificate in settori ad alto contenuto tecnologico.”

“Il nostro obiettivo – conclude Parrucci – è aumentare l’efficacia della formazione, rendendola

uno strumento concreto di inserimento lavorativo e una risposta efficace alle sfide della

transizione digitale e verde.”

“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto mettendo a disposizione il know-how

tecnico e industriale del nostro Gruppo per formare nuove professionalità – ha dichiarato Luigi

Cacciapuoti, Direttore Vendite Italia di Kerakoll Group – Vogliamo contribuire in modo concreto

a colmare il divario tra scuola e impresa, coerentemente con l’impegno di Kerakoll quale

Società Benefit e B Corp.

Il nostro impegno si traduce in laboratori, competenze e percorsi reali

di inserimento nel lavoro. Un grazie alla Città Metropolitana di Roma Capitale per aver

promosso un’iniziativa capace di unire dimensione educativa, sociale e industriale e generare

un impatto positivo e duraturo per il territorio.”