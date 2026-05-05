Siglato il Protocollo d’intesa tra Cmrc e Kerakoll Group per un nuovo percorso di formazione per “Operatore Edile”

Comunicato stampa
Città metropolitana di Roma Capitale e Kerakoll insieme per il futuro dell’edilizia: al via il
nuovo percorso di formazione per “Operatore Edile”
ROMA, 5 maggio 2026 – Ridurre il divario tra il mercato del lavoro e il mondo dell’istruzione,
offrendo alle nuove generazioni competenze specialistiche nel settore dell’edilizia sostenibile
e delle tecnologie innovative.
nuovo percorso di formazione per “Operatore Edile”
ROMA, 5 maggio 2026 – Ridurre il divario tra il mercato del lavoro e il mondo dell’istruzione,
offrendo alle nuove generazioni competenze specialistiche nel settore dell’edilizia sostenibile
e delle tecnologie innovative.
Con questi obiettivi, la Città Metropolitana di Roma Capitale e
Kerakoll SpA hanno siglato oggi a Palazzo Valentini un protocollo d’intesa volto a potenziare
l’offerta formativa sul territorio attraverso il lancio della nuova qualifica professionale di
Operatore Edile.
Kerakoll SpA hanno siglato oggi a Palazzo Valentini un protocollo d’intesa volto a potenziare
l’offerta formativa sul territorio attraverso il lancio della nuova qualifica professionale di
Operatore Edile.
“L’intesa punta a formare una figura professionale altamente qualificata.”, ha dichiarato
Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Politiche della Formazione della Città
Metropolitana di Roma Capitale. “Un profilo in grado di realizzare, manutenere e riqualificare
opere edili applicando tecniche costruttive sia tradizionali che innovative, garantendo il pieno
rispetto delle norme di sicurezza, dei requisiti di qualità e della sostenibilità ambientale.”
Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle Politiche della Formazione della Città
Metropolitana di Roma Capitale. “Un profilo in grado di realizzare, manutenere e riqualificare
opere edili applicando tecniche costruttive sia tradizionali che innovative, garantendo il pieno
rispetto delle norme di sicurezza, dei requisiti di qualità e della sostenibilità ambientale.”
I percorsi formativi d’eccellenza saranno rivolti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni,
con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta e stimolante che contrasti attivamente
l’abbandono scolastico.
“L’accordo con Kerakoll rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rilancio della
formazione professionale pubblica che stiamo portando avanti insieme al Sindaco Roberto
Gualtieri”, ha proseguito Parrucci. “Attraverso questa collaborazione, vogliamo avvicinare i
nostri ragazzi alle esigenze reali delle aziende, garantendo l’acquisizione di qualifiche
certificate in settori ad alto contenuto tecnologico.”
con l’obiettivo di offrire un’alternativa concreta e stimolante che contrasti attivamente
l’abbandono scolastico.
“L’accordo con Kerakoll rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di rilancio della
formazione professionale pubblica che stiamo portando avanti insieme al Sindaco Roberto
Gualtieri”, ha proseguito Parrucci. “Attraverso questa collaborazione, vogliamo avvicinare i
nostri ragazzi alle esigenze reali delle aziende, garantendo l’acquisizione di qualifiche
certificate in settori ad alto contenuto tecnologico.”
“Il nostro obiettivo – conclude Parrucci – è aumentare l’efficacia della formazione, rendendola
uno strumento concreto di inserimento lavorativo e una risposta efficace alle sfide della
transizione digitale e verde.”
“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto mettendo a disposizione il know-how
tecnico e industriale del nostro Gruppo per formare nuove professionalità – ha dichiarato Luigi
Cacciapuoti, Direttore Vendite Italia di Kerakoll Group – Vogliamo contribuire in modo concreto
a colmare il divario tra scuola e impresa, coerentemente con l’impegno di Kerakoll quale
Società Benefit e B Corp.
uno strumento concreto di inserimento lavorativo e una risposta efficace alle sfide della
transizione digitale e verde.”
“Abbiamo aderito con entusiasmo a questo progetto mettendo a disposizione il know-how
tecnico e industriale del nostro Gruppo per formare nuove professionalità – ha dichiarato Luigi
Cacciapuoti, Direttore Vendite Italia di Kerakoll Group – Vogliamo contribuire in modo concreto
a colmare il divario tra scuola e impresa, coerentemente con l’impegno di Kerakoll quale
Società Benefit e B Corp.
Il nostro impegno si traduce in laboratori, competenze e percorsi reali
di inserimento nel lavoro. Un grazie alla Città Metropolitana di Roma Capitale per aver
promosso un’iniziativa capace di unire dimensione educativa, sociale e industriale e generare
un impatto positivo e duraturo per il territorio.”
di inserimento nel lavoro. Un grazie alla Città Metropolitana di Roma Capitale per aver
promosso un’iniziativa capace di unire dimensione educativa, sociale e industriale e generare
un impatto positivo e duraturo per il territorio.”