Università Agraria di Manziana: 120 Anni di infaticabilità e progettualità

Non è stato un inverno semplice per l’Università Agraria di Manziana, che ha avuto il suo bel da fare per mettere in sicurezza l’ampio territorio boschivo di seguito all’eccezionale ondata di pioggia e vento che hanno caratterizzato la stagione; interventi mirati di manutenzione, salvaguardia e stabilizzazione di alberi, recinzioni e fontanili hanno messo a dura prova le risorse umane.

Nel contempo, l’Ente ha proseguito nel suo lavoro ordinario e straordinario di salvaguardia del patrimonio agro-forestale sottoposto alla sua giurisdizione, cercando di proseguire nel solco tracciato negli oltre 120 anni di storia, portando avanti le tradizioni ma con una visione diretta al futuro, conscio degli inevitabili e frenetici cambiamenti in corso al giorno d’oggi.

Tra le tante iniziative che si stanno portando avanti, merita una doverosa menzione l’ormai famosa “Casetta della Cultura”, una casetta in legno che si trova poco dopo l’ingresso principale del Bosco Macchia Grande e che funge da punto di bookcrossing libero, dove è possibile prendere libri e lasciarne altri. Grazie all’impagabile lavoro e alla notevole dedizione del volontario Paolo, questo luogo promuove la lettura in un contesto straordinariamente unico.

Lodevole e certamente non trascurabile è poi l’intervento su un tratto identificato come presunto diverticolo della Via Clodia condotto dal GATC – Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, con la concessione della Soprintendenza dell’Etruria Meridionale.

Grazie al minuzioso lavoro di esperti e volontari si sta riportando alla luce in tutto il suo splendore una strada romana di circa 2000 anni fa.

Dopo il grande successo della prima edizione, nel mese di maggio verrà poi riproposto lo straordinario concerto gratuito dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Santa Cecilia” nello scenario del Fontanile di Mezza Macchia, all’interno del Bosco Macchia Grande, che si trasformerà nuovamente in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto in uno spettacolo unico e suggestivo.

I locali Ex-Motosi, ristrutturati e riportati in vita già da alcuni anni, continuano a essere un polo di riferimento e aggregazione per la comunità manzianese in ambito culturale, educativo e sociologico, e presto si cercherà di metter mano agli antichi casali di proprietà dell’Ente, anch’essi già fruibili e a disposizione della collettività. Proprio nei pressi del complesso Ex-Motosi si inseriscono Federico e la sua Trails Academy, scuola di mountain bike per giovani e giovanissimi, ma anche adulti, cui l’Ente ha dato in gestione uno spazio da sfruttare per le attività a stretto contatto con la natura.

Gianluca Di Pietrantonio