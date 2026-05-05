Città Futura Anno Zero richiama l’amministrazione comunale di Cerveteri alle proprie responsabilità

Comunicato stampa

L’inerzia dell’amministrazione comunale sta diventando un danno concreto per la comunità. La paralisi decisionale si riflette oggi in modo grave sull’iter di approvazione del Consorzio per la gestione dei servizi sociali, un provvedimento fondamentale scomparso nel nulla dopo il ritiro dai Consigli comunali del 16 e 23 dicembre 2025.