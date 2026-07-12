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Un calendario ricco di eventi a Bracciano

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Centinaia di persone stanno animando le vie e le piazze per questa seconda edizione del Roll!Fest
A Bracciano l’estate continua con un calendario ricco di eventi: cultura, musica, sport, iniziative sociali, spettacoli e tante occasioni per stare insieme e vivere la nostra città.
Vi aspettiamo per continuare a condividere questa estate, insieme!
IL video al link riportato di seguito

https://www.facebook.com/reel/1901298850538907

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano

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