Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Centinaia di persone stanno animando le vie e le piazze per questa seconda edizione del Roll!Fest
A Bracciano l’estate continua con un calendario ricco di eventi: cultura, musica, sport, iniziative sociali, spettacoli e tante occasioni per stare insieme e vivere la nostra città.
Vi aspettiamo per continuare a condividere questa estate, insieme!
IL video al link riportato di seguito
https://www.facebook.com/reel/1901298850538907
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano