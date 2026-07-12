Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Il Comune di Manziana è lieto di invitarvi a due appuntamenti dedicati all’inaugurazione del monumento in onore di Gianni Rodari, realizzato dal nostro concittadino Nando Massa.
Conferenza stampa
Cerimonia di rivelazione del monumento
Domenica 12 luglio, ore 11.00
Piazza Tommaso Tittoni
Alla presenza di Paola Rodari, figlia dello scrittore, sarà svelata ufficialmente l’opera dedicata a uno dei più grandi autori della letteratura italiana per l’infanzia, il cui messaggio continua a ispirare generazioni di bambini e adulti.
Un invito aperto a tutta la cittadinanza per celebrare insieme la forza dell’immaginazione e delle parole.