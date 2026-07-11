Il territorio applaude Celeste Zanna: dalla riabilitazione al titolo italiano lancio del martello U20

Una buona notizia per lo sport giovanile del nostro territorio. Ai Campionati Italiani Fidal U20 di lancio del martello, disputati a Caorle (Ve) il 4/5 luglio 2026, Celeste Zanna, tesserata per ACSI Futuratletica, ha conquistato il titolo nazionale con un lancio da 54,19 metri, imponendosi su Emma Veronese (Fiamme Oro Padova) e Martina Ricci (Atl. Pietrasanta Versilia).
Con questo prestigioso risultato, Celeste Zanna conferma di essere una delle martelliste più in crescita del panorama giovanile italiano, nonostante il grave infortunio che lo scorso anno le aveva impedito di partecipare ai Campionati Italiani U20 di Grosseto: la rottura del perone, avvenuta al penultimo lancio dell’ultimo allenamento a Cerveteri, l’aveva costretta a una operazione e a una lunga riabilitazione.
Costretta a rimanere lontana dalle gare per diversi mesi, la giovane atleta è tornata in pedana con determinazione, aggiudicandosi a Mariano Comense il titolo invernale dei lanci lunghi. Dopo aver superato quel difficile periodo in cui sembrava tutto perduto, grazie alla tenacia che la contraddistingue, è riuscita a confermarsi campionessa italiana under 20.
Un risultato che certifica la continuità di rendimento e la capacità di gestire appuntamenti di alto livello, ricordando che due anni fa aveva partecipato ai Campionati Europei di Banská Bystrica, in Slovacchia, con la nazionale under 18.
L’obiettivo dichiarato è ora quello di raggiungere la soglia dei 60 metri, riferimento tecnico di livello assoluto per la categoria: un traguardo che confermerebbe ulteriormente la solidità del suo percorso di crescita.
Il nostro giornale L’agone continuerà a seguire il cammino sportivo di Celeste Zanna, atleta del territorio che ha già dimostrato di saper competere ai massimi livelli giovanili e che continua a migliorarsi gara dopo gara. Le sue prestazioni, unite alla stabilità dei risultati, la rendono una delle figure più interessanti dell’atletica italiana under 20.
Lorenzo Avincola redattore L’agone