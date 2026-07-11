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“E…state in Giardino”, il 14 luglio Greg & The Five Freshmen riportano in scena il fascino della Las Vegas dei crooner

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Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue la quinta edizione di “E…state in Giardino”, la rassegna estiva ospitata presso il Giardino della Cittadella della Musica e promossa dall’Amministrazione comunale, grazie all’impegno dell’Assessorato alla Cultura, guidato dalla vicesindaca Stefania Tinti, che continua a proporre un calendario colmo di appuntamenti capaci di coniugare la qualità artistica alla partecipazione.
Il prossimo appuntamento è in programma martedì 14 luglio alle ore 21, con ingresso libero, e vedrà protagonista lo spettacolo Greg & The Five Freshmen.
Il concerto accompagnerà il pubblico in un tuffo nelle atmosfere eleganti e coinvolgenti della Las Vegas degli anni Cinquanta e Sessanta, tra swing, jazz e i grandi classici dei crooner americani. Con la consueta ironia di Greg e l’energia dei Five Freshmen, lo spettacolo renderà omaggio al repertorio di Frank Sinatra, Dean Martin e dei più celebri interpreti dell’epoca, regalando una serata all’insegna della musica dal vivo e del grande intrattenimento.
«Con “E…state in Giardino” continuiamo ad offrire ai cittadini e ai visitatori un programma ricco e variegato, capace di spaziare tra generi e linguaggi diversi senza mai rinunciare alla qualità – dichiara la Vicesindaca e Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Greg & The Five Freshmen rappresentano un appuntamento capace di unire musica, spettacolo e divertimento, riportando sul palco un repertorio senza tempo che saprà coinvolgere spettatori di tutte le età. Invito tutti a partecipare a questa nuova serata alla Cittadella della Musica, uno spazio che continua a rivelarsi punto di riferimento culturale della nostra città.»
L’ingresso è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.
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