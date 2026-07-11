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LAVORI PUBBLICI, PD CIVITAVECCHIA: “CON SCILIPOTI UN LAVORO SERIO SU UNA CITTÀ COMPLESSA”

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Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime apprezzamento per il lavoro che l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti sta portando avanti in uno dei settori più complessi dell’azione amministrativa.

Parlare di lavori pubblici significa parlare della vita concreta della città: strade, marciapiedi, scuole, illuminazione, edifici comunali, impianti sportivi, sicurezza, manutenzioni, cantieri, progettazioni e ricerca di finanziamenti.

È un lavoro spesso poco appariscente, fatto di procedure, verifiche, pareri e tempi tecnici. Ma è proprio su questo terreno che si misura la capacità di un’amministrazione di dare continuità, metodo e concretezza alla propria azione.

In questi mesi l’Assessorato ha seguito una mole rilevante di interventi e procedimenti, su ambiti diversi della città: dalla viabilità alla pubblica illuminazione, dall’edilizia scolastica agli stabili comunali, dagli impianti sportivi alla messa in sicurezza di spazi e strutture pubbliche.

Un lavoro che lo stesso Assessore Scilipoti ha più volte ricondotto anche alla professionalità, alla competenza e allo spirito di sacrificio degli uffici comunali. È giusto riconoscerlo: senza il lavoro quotidiano e spesso silenzioso degli uffici, nessuna programmazione amministrativa potrebbe tradursi in atti, cantieri e risultati concreti.

Naturalmente nessuno pensa che ogni criticità sia già stata risolta. Civitavecchia presenta ancora problemi che i cittadini conoscono bene e che richiederanno tempo, risorse e ulteriore impegno.

Proprio per questo è importante distinguere tra la legittima richiesta di fare sempre meglio e la negazione del lavoro svolto. Una buca, un marciapiede, una strada o un intervento ancora da completare non cancellano la necessità di guardare al quadro complessivo: una città complessa va curata ogni giorno, con programmazione, priorità e capacità amministrativa.

Il Partito Democratico riconosce nell’azione dell’Assessore Scilipoti un metodo serio: meno annunci, più lavoro; meno propaganda, più programmazione; meno ricerca della visibilità immediata, più attenzione alla concretezza degli interventi.

Per noi i lavori pubblici non sono soltanto opere materiali. Sono cura della città, rispetto per chi la vive ogni giorno, attenzione alle scuole, ai quartieri, allo sport, alla sicurezza e al patrimonio pubblico.

Il PD Civitavecchia sostiene quindi con convinzione il lavoro dell’Assessore Patrizio Scilipoti, degli uffici comunali e di tutte le professionalità impegnate quotidianamente in un settore decisivo per la qualità della vita della comunità.

Partito Democratico  – Circolo di Civitavecchia

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