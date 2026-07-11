Comunicato stampa

Il prossimo 14 luglio 34 istituti penitenziari italiani di 29 città saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell’università, della cultura e della società civile. Nel complesso parteciperanno all’iniziativa oltre 330 persone.

L’obiettivo è riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle condizioni delle carceri italiane e riaffermare il principio secondo cui la pena deve essere conforme ai valori sanciti dall’articolo 27 della Costituzione: umanità, dignità della persona e finalità di reinserimento sociale.

L’Alleanza è nata a Roma lo scorso 6 febbraio, riunendo numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia, dell’esecuzione penale e dei diritti delle persone private della libertà. Il percorso punta a promuovere politiche di depenalizzazione, decarcerizzazione e umanizzazione della pena, favorendo al tempo stesso una maggiore apertura degli istituti penitenziari nei confronti della società esterna.

I dati nazionali descrivono una situazione particolarmente critica, con un tasso medio di affollamento pari al 140 per cento e circa 18 mila persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. Migliaia di persone continuano inoltre a vivere in condizioni giudicate non dignitose dalla magistratura, mentre resta grave il fenomeno dei suicidi e delle morti in carcere.

Per questo motivo, il 14 luglio le associazioni dell’Alleanza entreranno contemporaneamente in decine di istituti penitenziari, nella convinzione che il carcere debba tornare a essere conosciuto, osservato e discusso dalla società.

Il Comune di Civitavecchia aderisce all’iniziativa. La delegazione che visiterà l’istituto penitenziario cittadino sarà composta dal sindaco Marco Piendibene, dall’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni, da S.E. monsignor Gianrico Ruzza Vescovo delle diocesi di Civitavecchia Tarquinia e Porto Santa Rufina e dal garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Civitavecchia, Corrado Lancia.

Al termine della visita, alle ore 11.30, la delegazione incontrerà la stampa all’esterno dell’istituto penitenziario di Civitavecchia. Gli organi di informazione sono invitati a partecipare.