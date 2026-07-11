Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo degli appuntamenti ospitati a Tarquinia, l’Etruria Musica Festival conferma il proprio percorso di crescita e torna anche quest’anno a fare tappa a Montalto di Castro. La XXIII edizione della rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montalto di Castro, organizzata dall’Associazione Culturale Musicale SoundGarden e dal Mac Lab, con il sostegno della Regione Lazio, porterà quattro concerti a Montalto Marina, trasformando il Molo del fiume Fiora in un suggestivo palcoscenico affacciato sul mare.

Un luogo unico, sospeso tra il blu del Tirreno e il profilo della costa, dove il pubblico potrà vivere la musica praticamente circondato dall’acqua. Un contesto capace di rendere ogni concerto un’esperienza immersiva, in cui il tramonto, la brezza marina e le note dei protagonisti del festival si fondono in un’atmosfera particolarmente evocativa.

Il programma prenderà il via il 24 luglio, alle 21.30, con il concerto del sassofonista Javier Girotto e del fisarmonicista Vince Abbracciante, protagonisti di un dialogo musicale tra jazz, tango e sonorità mediterranee. Il giorno successivo, 25 luglio, salirà sul palco il Lorenzo De Finti Quartet, formazione composta da Lorenzo De Finti al pianoforte, Stefano Dall’Ora al contrabbasso, Alberto Mandarini alla tromba e Marco Castiglioni alla batteria, con un repertorio che unisce scrittura contemporanea e improvvisazione jazzistica.

La rassegna riprenderà il 10 agosto con il Nico Gori Trio, formato da Nico Gori al clarinetto e sassofono, Ellade Bandini alla batteria e Francesco Pierotti al contrabbasso. Un incontro tra tre musicisti di assoluto rilievo, capaci di attraversare con naturalezza il jazz tradizionale e quello contemporaneo. Gran finale l’11 agosto con il recital per pianoforte solo di Jacopo Mai, che chiuderà il cartellone con una serata dedicata all’espressività del pianoforte in uno degli scenari più affascinanti del litorale laziale.

Tutti i concerti si svolgeranno alle 21.30 presso il Molo del fiume Fiora, con ingresso libero.

La tappa di Montalto di Castro rappresenta la naturale estensione di un progetto culturale che, anno dopo anno, amplia il proprio raggio d’azione mantenendo elevata la qualità artistica e la capacità di valorizzare luoghi di particolare fascino.

L’Etruria Musica Festival è promosso dal Comune di Montalto di Castro, attraverso l’Assessorato al Turismo e agli Eventi, ed è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale SoundGarden insieme al Mac Lab, con il sostegno della Regione Lazio. Una collaborazione che contribuisce a consolidare la manifestazione come uno degli appuntamenti musicali più significativi dell’estate nel territorio dell’Alto Lazio, capace di coniugare grandi interpreti, paesaggio e valorizzazione culturale.