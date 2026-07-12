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L’ANTICA MONTERANO TRA LE 10 LOCATION CINEMATOGRAFICHE PIU’ SUGGESTIVE DELLA REGIONE LAZIO

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antica Monterano illuminazione artistica

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

L’Antica Monterano entra a fare parte del ristretto elenco delle location cinematografiche più suggestive e rappresentative scelte dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission nell’ambito dell’avviso “Film Friendly Location 2025”.
Il Comune di Canale Monterano e la Riserva Naturale Regionale Monterano continuano così il percorso legato alla valorizzazione del territorio attraverso il cinema.
Grazie a questo accreditamento l’Antica Monterano sarà presentata nei principali festival e mercati internazionali dedicati al cinema e all’audiovisivo, ma non solo: tutte le dieci location in elenco saranno mappate professionalmente con fotografie ad hoc ed inserite nei Fam Tour (Familiarization Tour), occasioni di incontro con “location manager” e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di visibilità e attrarre future produzioni.
Il video della dichiarazione del direttore della Riserva Naturale Monterano, Stefano Ciferri,
al link riportato di seguito.
https://www.facebook.com/reel/1709165256771846
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