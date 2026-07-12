Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Grazie a questo accreditamento l’Antica Monterano sarà presentata nei principali festival e mercati internazionali dedicati al cinema e all’audiovisivo, ma non solo: tutte le dieci location in elenco saranno mappate professionalmente con fotografie ad hoc ed inserite nei Fam Tour (Familiarization Tour), occasioni di incontro con “location manager” e professionisti del settore provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di visibilità e attrarre future produzioni.