Trevignano Romano. 15 agosto Processione Mariana sul Lago torna a stupire

Il Ferragosto di Trevignano Romano si prepara a vivere un’edizione destinata a lasciare il segno. La storica Processione Mariana sul Lago, tra le manifestazioni più amate e rappresentative del territorio, tornerà il prossimo 15 agosto con una scenografia completamente nuova, un pontone galleggiante interamente rinnovato e uno spettacolo che promette di emozionare migliaia di cittadini e visitatori.

Da decenni questo appuntamento rappresenta uno dei simboli più autentici di Trevignano Romano. Una tradizione che unisce fede, storia, cultura e senso di appartenenza, trasformando il lago di Bracciano in uno scenario di straordinaria suggestione, dove ogni anno si ritrovano residenti, famiglie e visitatori provenienti da tutto il Lazio e non solo.

Dietro la riuscita della manifestazione c’è il lavoro di un’intera comunità. Associazioni, comunità parrocchiale, cittadini volenterosi e tanti sostenitori contribuiscono ogni anno, con passione e spirito di servizio, a mantenere viva una tradizione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Per l’edizione 2026 l’Amministrazione comunale ha deciso di compiere un importante investimento, con l’obiettivo di offrire un Ferragosto ancora più coinvolgente e spettacolare.

Il primo passo è stato il completo rifacimento del pontone galleggiante, struttura fondamentale per l’allestimento della Processione, realizzato grazie al determinante contributo del Consorzio Lago di Bracciano e della Città Metropolitana di Roma Capitale. Un intervento significativo che garantirà una struttura moderna, sicura e funzionale, destinata a valorizzare la manifestazione anche negli anni futuri.

La grande novità sarà però la scenografia galleggiante.

A firmarla sarà Angelo Russo, artista conosciuto a livello nazionale per il suo contributo alla realizzazione della celebre Macchina di Santa Rosa e già autore, in una precedente edizione della Processione Mariana sul Lago, di una scenografia rimasta nel ricordo di molti per la sua originalità e il suo forte impatto emotivo.

Per il Ferragosto 2026 Russo ha progettato un allestimento completamente inedito, reso possibile anche grazie al nuovo pontone galleggiante. Un’opera pensata per dialogare con il lago, con la luce della sera e con la spiritualità della celebrazione, mantenendo il massimo riserbo sui dettagli affinché sia lo stupore del pubblico il vero protagonista della serata.

«La Processione Mariana sul Lago è uno dei simboli più riconoscibili di Trevignano Romano e rappresenta un patrimonio che appartiene all’intera comunità», osserva il Vicesindaco e Assessore al Turismo, Luca Galloni. «Quest’anno abbiamo scelto di investire in un progetto importante, a partire dal completo rinnovo del pontone galleggiante, per offrire un’edizione all’altezza della storia di questa manifestazione. Il ritorno di Angelo Russo nasce dalla volontà di affidare la scenografia a un artista che conosce già lo spirito di questo evento e che, in passato, ha saputo lasciare un ricordo molto positivo. Sarà una serata ricca di emozioni, capace di unire la dimensione religiosa, il valore della nostra tradizione e uno spettacolo che, ne sono convinto, saprà sorprendere i tanti cittadini e visitatori che sceglieranno Trevignano Romano per trascorrere il Ferragosto.»

Come da tradizione, la serata si concluderà con un grande spettacolo di fuochi d’artificio, che illuminerà il lago di Bracciano e accompagnerà il finale di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, regalando immagini di straordinaria suggestione.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Il 15 agosto, Trevignano Romano tornerà a offrire una serata capace di unire spiritualità, tradizione, arte e bellezza, confermando un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il territorio e per migliaia di visitatori.

L’invito dell’Amministrazione comunale è quello di trascorrere il Ferragosto a Trevignano Romano e di seguire tutti gli eventi e gli appuntamenti dell’estate consultando il portale turistico ufficiale www.trevignanoromanoturismo.it, dove è disponibile il calendario completo delle manifestazioni e tutte le informazioni utili per vivere al meglio il borgo e il lago.